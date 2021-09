Rentrée parlementaire à l’Assemblée nationale | GND talonnera François Legault au sujet des changements climatiques

«Avant la pandémie, je me rappelle de manifestations historiques dans les rues de Montréal et plusieurs autres villes du Québec. Notre défi, c’est de sauter par-dessus la fracture générationnelle. Quand on se promène dans les polyvalentes, cégeps et universités du Québec, les jeunes sont avec raison obnubilés par la question climatique parce qu’ils savent que c’est leur avenir qui est en jeu. Et notre défi et j’en fais un enjeu personnel, c’est de mobiliser au-delà de la jeunesse. De dire aux parents et grands-parents de ces jeunes que c’est important de nous rejoindre dans la lutte contre les changements climatiques»