Passeport sanitaire | «Je m’inquiète de la dérive des libertés individuelles et de la démocratie au Québec»

«Je comprends la frustration des gens. On n’a pas eu de débat à l’Assemblée nationale et le gouvernement a rentré ça dans la gorge des gens. Cela étant dit, ce n’est pas la façon de faire, ce sont des manifestations qui sont contre-productives. Je suis heureux que la classe politique se mobilise pour dénoncer ça. Ce n’est pas acceptable et ça ne fait avancer aucune cause. S’ils veulent protester, faut aller devant l’Assemblée nationale, là où les décisions sont prises. Faut protester et nuire à ceux et celles qui nous imposent ces décisions-là, pas à d’innocentes victimes et encore moins à des patients en attente de chirurgie»