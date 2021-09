Drainville | Un sondage Léger confirme la montée du Bloc au Québec

« Avec 30 % d'appuis, le Bloc peut penser préserver la vaste majorité de ses 32 comtés au Québec et il pourrait en ajouter. On pense notamment à Gaspé (...) On peut penser aussi à des comtés libéraux comme Sherbrooke, des comtés libéraux comme Longueuil-Charles-LeMoyne, comme Compton-Stanstead, ça pourrait être serré. »