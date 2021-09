Drainville | «Québec bashing»: «le Bloc a chauffé le poêle en fin de semaine»

La notion de l'identité québécoise a engrangé du momentum pour le Bloc québécois depuis jeudi et le débat des chefs en anglais qui a lancé la controverse.

Même que, piqué au vif, le premier ministre François Legault a cru bon intervenir une deuxième fois en autant de jours dans la campagne fédérale.

Première réaction de Bernard Drainville, lundi, au micro de Paul arcand: « En fin de semaine, le Bloc a chauffé le poêle. C'est du bonbon pour eux autres. Il arrive cette question «Québec bashing» le jeudi et à partir du vendredi, c'est le vote par anticipation qui commence et de tous les partis, ce sont les électeurs bloquistes qui votent le plus par anticipation (...) Legault qui sort aussi vendredi après être sorti le jeudi pour dire: préférence O'Toole. Le vendredi il dit: Blanchet nous a défendus. »