Mouvement anti-vaccin | «Derrière tout ça, il y a des mouvements anti-autorité»

«Si à travers tout ça, il y a des individus qui ont des problèmes de santé mentale qui croient que les écoles sont des usines où on enlève les enfants pour les vacciner de force et les mettre dans des réseaux de prostitution pédo-satanique, on peut imaginer que ces personnes sont en détresse dans leur tête et qu’elles peuvent être prêtes à faire n’importe quoi. Oui, ça peut aller très loin»