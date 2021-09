Drainville | Avec notre taux de vaccination, «normalement, le PM annoncerait des assouplissements»

« Le Québec est l'une des populations les plus vaccinées au monde. Normalement, le PM annoncerait des assouplissements, mais on ne peut pas relâcher parce que le réseau de la santé est trop fragile parce qu'on manque de monde et aussi parce qu'une minorité de non vaccinés va continuer de le malmener au cours des prochains mois avec des hospitalisations à la hausse. »