Justin Trudeau reçoit du gravier par la tête | «Mets-leur des barbes et un coran dans les mains et il n’y a personne qui hésite à parler de gens radicalisés et extrémistes»

«Cette espèce d’engrenage médias-policiers-violence va juste donner de l’exposition au groupe et on ne veut pas ça. Ils ne sont qu’une toute petite partie de la population. Et Singh l’a dit aujourd’hui. Ce sont des gens qui ont des problèmes de santé mentale. Ils ont une vision du monde qui est entièrement négative et paranoïaque. Ils se sentent visés et contraints au point où ils ne sont pas capables de faire la différence entre notre régime et un régime totalitaire. Ce sont des gens qui ont un trouble de l’opposition. Et enfin, ils jouent le rôle de leur vie. Ils sont sur la place publique. Ils se positionnent comme les défenseurs d’un peuple à réveiller, à protéger»