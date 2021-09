Campagne électorale fédérale | François Legault interpelle les chefs

«La priorité devrait être le financement du réseau de santé. Le fédéral doit augmenter ses transferts en santé. Et je le répète, ce n’est pas au fédéral de choisir les priorités. C’est déjà assez compliqué comme ça. Je fais confiance à Christian (Dubé) et les gens du réseau de la santé. Ce dont on a besoin, c’est plus d’autonomie. Pas plus de fonctionnaires en santé à Ottawa. Pas plus de débats ou chicanes entre le Québec et Ottawa. Pas plus de bureaucratie. On a besoin de plus d’argent du fédéral qui contribue seulement à 22% des dépenses de santé, alors qu’on envoie 40% de nos impôts là-bas. Et on a besoin de ces sommes sans conditions. Comme il reste quelques jours à la campagne électorale fédérale, svp augmentez les transferts en santé sans conditions. C’est ça le grand défi qu’on a au Québec»