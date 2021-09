4e vague de coronavirus au Québec | «Va falloir apprendre à vivre avec le virus»

«Il y a un mois, le Québec comptait 55 hospitalisations. Aujourd’hui, il y en a 171. C’est presque cinq fois plus. Et selon les prévisions de l’INESSS et l’INSPQ, les hospitalisations vont continuer d’augmenter au cours des prochaines semaines. Ça n’a l’air beaucoup 13% de Québécois non vaccinés, mais ce sont des milliers de personnes qui peuvent engorger les hôpitaux. Ce n’est pas un jeu, c’est important»