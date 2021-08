Manifestants violents en Ontario | «Je suis sûr que ça va contaminer des gens malades»

«Dans cette élection, je pense que c’est une tendance avec les anti-vax. C’est une minorité qui fait énormément de bruit. Il faut s’en inquiéter. On a franchi une ligne qui n’est pas acceptable. Ce n’est pas vrai qu’une minorité peut nous prendre en otage, prendre en otage la démocratie. On ne peut pas tolérer ça, ça n’a pas de bon sens. Je suis pour la liberté de parole et d’expression, mais il y a une limite à cette capacité de s’exprimer. En fin de semaine, la ligne a été franchie. On doit condamner et ne plus tolérer ces attitudes»