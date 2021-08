Violence armée | La Ville de Montréal injecte 5,5 millions $ au SPVM

La Ville de Montréal fait un pas de plus afin de tenter de contrer la violence par armes à feu, au moment où les fusillades se multiplient dans la métropole.

Ainsi, un investissement de 5,5 millions $ est destiné à la police de Montréal.

L’annonce a été faite par la mairesse de Montréal Valérie Plante et par le directeur du Service de police de la Ville de Montréal, Sylvain Caron, au quartier général du SPVM.

Pas moins de 42 policiers et civils vont joindre le SPVM en renfort aux équipes d’enquêtes déjà existantes et celles de lutte contre les gangs de rue.

Du nombre, l’unité ÉCLIPSE en embauchera 28, assignées à la cueillette de renseignements portant sur les groupes criminalisés.

« Depuis le début de l’année, nous avons intensifié notre soutien envers le SPVM et nous allons continuer en ce sens afin d’enrayer cette violence le plus rapidement possible », a déclaré Valérie Plante.

« Ma priorité numéro un est de maintenir le statut sécuritaire de notre métropole ».

Le directeur Sylvain Caron estime que le recrutement devrait être terminé d'ici le 31 décembre.