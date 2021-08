Il fulminait à la sortie | Éric Duhaime expulsé de la commission parlementaire sur la vaccination obligatoire

« Mettre un chef de parti dehors d'une commission parlementaire et qu'on est les seuls en plus qui sommes contre et la vaccination obligatoire des employés de l'État et le passeport vaccinal, on nous met dehors comme si on voulait taire la démocratie. Comme symbole, je trouve ça épouvantable ce que le parti de François Legault est en train d'envoyer comme message. »