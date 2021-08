Déclaration embarrassante? | La ministre Maryam Monsef qualifie les talibans de «nos frères»

«Auditivement, ça peut paraître scandaleux. Mais quand on connaît madame Monsef, elle est née en Iran de parents afghans. Elle a vécu en Afghanistan. Ils se sont sauvés. Elle a subi des menaces de mort parce qu'elle était trop féminine, ne se voilait pas et portait du maquillage. Mais aussi parce qu'elle se portait à la défense des femmes et homosexuels. Il n'y a rien dans tout son bagage qui nous permet de douter de ce qu'elle pense fondamentalement des gens comme les talibans. L'expression ''mon frère'' pour des Arabes ou des gens musulmans, c'est une façon assez commune de désigner les hommes qui ne font pas partie de notre famille. Pour eux, c'est une expression vraiment banale. Si on est honnête, on doit remettre les choses en perspective»