«On attendait pour être le plus près de la rentrée» | Éducation et santé publique: «De la grosse bullshit» -Françoise Boivin

« Grosse bullshit. De la bullshit. Pourquoi? Pour annoncer ce qu'on a annoncé hier, on aurait pu se le dire la semaine passée, on aurait pu se le dire la semaine d'avant aussi (...) Ce que je m’attendais hier, c’est de voir le soldat Roberge un petit peu de mauvaise humeur (...) Des fois, j'ai envie de lui donner un petit choc juste pour dire: tu as le droit d'être en mautadit. Tu gères un des plus gros ministères après la Santé, mon ami. Tu as le droit, c'est toi qui manges les attaques. »