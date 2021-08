Masque en classe | «L’enfant apprend mieux à l’école, même avec un masque»

«C’est certain qu’il y a des impacts négatifs avec l’éducation à distance. Si j’ai le choix de demander à un enfant de 8 ans d’être en classe avec un masque ou en zoom à distance, il n’y a pas de doute que l’enfant apprend mieux à l’école, même avec un masque. Avec la situation actuelle, il faut être prudent. On ne sait pas ce qui va se passer dans les prochaines semaines. Je me sens plus à l’aise de faire la rentrée scolaire avec le masque. Il sera toujours temps au mois d’octobre ou novembre de voir si les choses vont mieux et de faire des assouplissements»