Passeport vaccinal | «Comme promis, on est prêts à commencer dès le 1er septembre»

«C'est plate pour les personnes qui refusent de se faire vacciner. On va respecter ça. Mais on ne peut pas prendre toute une population en otage pour garder des privilèges à une minorité qui refuse le vaccin. On ne peut plus laisser les personnes non vaccinées remplir nos hôpitaux. Alors, on doit protéger la santé de la population, on doit protéger notre personnel de la santé, mais on doit aussi protéger notre économie. Le passeport vaccinal nous permettra d'affronter la quatrième vague avec une certaine normalité»