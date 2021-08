Rentrée scolaire | Port du masque en classe confirmé pour 9 régions

«Notre but ultime est de garder les élèves sur les bancs d'école, dans un environnement le plus sécuritaire possible. Les mesures sanitaires que nous mettons en place ont été pensées en fonction de cet objectif et seront modulées selon les réalités régionales. Il s'agit d'une mesure de précaution pour assurer une rentrée réussie. Nous suivrons de près l'évolution de la situation dans toutes les régions, en collaboration avec les Directions régionales de santé publique, pour nous assurer que nos jeunes restent en santé, mais aussi dans les meilleures dispositions possibles pour continuer leurs apprentissages. Nous devons faire preuve de prudence avec le variant Delta, considérant que la vaccination n'est pas encore possible pour les jeunes du primaire. J'invite aussi tous les jeunes de 12 ans et plus qui peuvent le faire à obtenir leurs deux doses de vaccin. C'est la clé pour revenir à une situation normale le plus rapidement possible. Ces mesures ne doivent pas être vues comme permanentes. Dès que la situation s'améliorera suffisamment, nous procéderons à des allègements»