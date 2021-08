Campagne électorale fédérale : Jour 9 | Justin Trudeau promet 9 milliards $ pour le réseau de la santé au Canada

L’enjeu de la santé était au cœur des débats, lundi, en ce neuvième jour de la campagne électorale fédérale.

Justin Trudeau a promis d’investir trois milliards de dollars pour l'ajout de 7500 médecins de famille et infirmières au Canada et six milliards pour éliminer les listes d'attente pour des services de santé.