Tribunal spécialisé pour la violence sexuelle et conjugale | «Je ne veux plus qu’aucune victime n’hésite à dénoncer»

«Mon objectif, c’est de mieux accompagner et mieux soutenir les victimes de violence sexuelle et conjugale parce que ça peut être très difficile pour ces personnes de passer à travers le système de justice. Je ne veux plus qu’aucune victime n’hésite à dénoncer à cause du système de justice. Il y a un changement de culture à avoir et c’est ce qu’on va faire avec ce projet de loi»