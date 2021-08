Pénurie de main-d’œuvre | «Des gens préfèrent recevoir la PCRE au lieu de rejoindre le marché du travail»

«La nécessité d’avoir ce revenu sécurisant qui était nécessaire en début de pandémie, dans le contexte actuel, il n’est plus nécessaire. En mai 2021, il y avait 671 000 postes de disponibles, dont 188 000 au Québec. Et il y avait 1 122 000 citoyens canadiens qui recevaient la PCRE. En juillet, ce sont 845 000 Canadiens qui reçoivent encore la PCRE. Quand on sait que la pénurie de main-d’œuvre affecte toutes les régions et tous les secteurs, on ne voit pas la nécessité de garder la PCRE en action»