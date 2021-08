Soignants non vaccinés | «Tu peux créer un bordel gigantesque dans le réseau de la santé»

«Tu as choisi de travailler en santé et tu choisis d’être un porteur potentiel d’un virus mortel. Je ne comprends pas pourquoi on est si indulgent parce qu’il y a des gens qui ont la phobie des vaccins bâtie sur n’importe quelle connerie qu’ils ont écoutée sur YouTube et qu'ils ne sont pas capables de reconnaître que le vaccin est l’une des grandes découvertes de la science qui nous a permis de vaincre des pandémies depuis plus d’un siècle»