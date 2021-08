4e vague de coronavirus au Québec | Le gouvernement Legault rendra la vaccination obligatoire pour les travailleurs de la santé

«La situation est inquiétante et on doit prendre des mesures. Les personnes non vaccinées représentent la majorité des cas avec le virus à l’hôpital. 85% des Québécois de 12 ans et plus ont au moins reçu une première dose de vaccin, c’est une forte adhésion. Mais malgré cela, il y a une quatrième vague et le Québec ne sera pas épargné. Dans deux semaines, avec le retour à l’école, il y aura une augmentation de contacts et donc, des cas et d’hospitalisations»