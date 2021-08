Revue de presse | «Trudeau lancera vraisemblablement des élections qui se tiendront le 20 septembre»

«Dans les différents quotidiens, on parle beaucoup du lancement de la campagne électorale qui devrait s’opérer dimanche. Justin Trudeau devrait se rendre à Rideau Hall pour dire à la gouverneure générale que le parlement canadien est devenu impossible à diriger et qu'il faut le dissoudre. C’est du moins ce qu’il va prétendre. Il va ainsi lancer des élections qui se tiendront le 20 septembre, selon toute vraisemblance. Ces élections seront les plus couteuses de l’histoire du pays, soit 612 millions $. […] Les élections sont dénoncées par tous les partis de l’opposition. Quant à la campagne, elle durera 36 jours.»