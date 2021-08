Possibles élections le 20 septembre | «Présentement, les libéraux sont définitivement dans le siège du conducteur»

«Présentement, le Bloc québécois est à 29% au Québec avec plus ou moins 3% et avec 25 à 30 sièges. Quant à Jagmeet Singh, il est définitivement en hausse par rapport à son résultat de 2019. Les taux d'approbation de Jagmeet Singh sont les meilleurs parmi tous les chefs fédéraux. Mais ça ne s'applique pas au Québec. La moyenne du NPD est de 20% au Canada, mais avec 10-11% au Québec. Les chiffres au Québec ont très peu changé pour les conservateurs, on parle de 16-17%. En Ontario, ça n'a pas changé du tout et il a perdu des appuis dans l'Ouest»