La vaccination contre la COVID-19 devrait-elle être obligatoire au Québec ? | Dr Amir Khadir aimerait qu’on en discute

«Je sais que ce genre de proposition semble relativement extrême, radicale. On a même suggéré que j’avais été acheté par les pharmaceutiques. Je comprends, les gens sont méfiants. Mais ça me désole qu’on ne voie pas la chose sous l’autre angle. Plus cette pandémie dure, plus elle occasionne des souffrances inouïes. Ça va des familles qui ne voient pas leur mourant, à des milliers de gens qui sont privés de chirurgies essentielles, à des ados qui vivent des problèmes de santé mentale importants, avec la violence conjugale, les taux de suicide… Donc, il y a des conséquences désastreuses sur d’autres populations vulnérables, dont on tenait peu compte»