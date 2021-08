Changements climatiques | Il est urgent d'agir

«Mais là, on est plus rendu à +1,2 degré Celsius. Ça paraît petit comme augmentation dans notre maison, mais à l’échelle de la planète, c’est une quantité incroyable d’énergie qui s’est donc accumulée dans le système climatique à cause des gaz à effet de serre. Et ce réchauffement climatique est incontestablement lié à l’activité humaine»