Un photomontage de François Legault habillé en nazi | «Ça démontre qu’Éric Duhaime n’a pas de contrôle sur ses militants»

«Sur l'image, il est écrit Führer Lego, le peuple vous dit non au passeport nazitaire. François Legault est aussi vêtu de l’habit brun d’Adolf Hitler et fait le salut nazi. C’est odieux. On vient de dépasser la ligne. J’ai été heurté. Il faut vraiment être déconnecté. Je ne sais pas quels imbéciles se cachent derrière une initiative comme celle-là, mais je pense qu’il y a lieu de s’indigner. Évidemment, c’est une cellule locale, mais l’image est néanmoins signée du logo du Parti conservateur du Québec. Ça exige un recadrage. Éric Duhaime s’est d’ailleurs excusé, en précisant que ça ne nourrit pas le débat d'idées. Ça démontre quand même que le chef n’a pas de contrôle sur ses militants.»