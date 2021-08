Entente entre le gouvernement canadien et ses agents frontaliers

Une entente de principe a été conclue, vendredi soir, entre le gouvernement fédéral et l’Alliance de la fonction publique du Canada et le Syndicat des douanes et de l’immigration.

L’accord survenu après 36 heures de négociations met fin à la grève du zèle des agents frontaliers à quelques jours des assouplissements de voyage liées à la COVID-19, tant pour les citoyens américains que les résidants permanents canadiens.

Ce dénouement met fin à trois ans de négociations entre les deux parties. Il s’agit d’une entente d’une durée de quatre ans.