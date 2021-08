Passeport vaccinal pour les employés du fédéral? | «Ça m'étonnerait beaucoup que le gouvernement Trudeau aille jusque-là»

«Maintenant que la décision est prise, le gouvernement Legault devra régler le comment et le quand. Ça viendra possiblement la semaine prochaine. Je suis étonné que Trudeau ouvre cette porte. Il est le plus grand défenseur de la Charte des droits et libertés au Canada. Ça m'étonnerait beaucoup que le gouvernement Trudeau aille jusque-là. Le but était plutôt de lancer un message aux Canadiens. [...] C'est deux choses différentes d'exiger deux doses de vaccin pour aller au restaurant et deux doses pour travailler.»