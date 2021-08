La taille de la fonction publique au Québec a encore augmenté | «Faut faire attention, les sociétés finissent pas s’étouffer avec ça»

«J’applaudissais François Legault quand il disait qu’il allait réduire de 5000. Même si c’est un peu ridicule, 5000 sur 500 000. Ce n’est pas grand-chose. Mais c’est pratiquement mission impossible. C’est triste de voir ça aller. Il y a 500 000 employés de l’État au Québec et ça ne compte pas les employés municipaux qui sont aussi une fonction publique et les corps policiers locaux. Quasiment 20-25% de la société reçoit un chèque de l’état et le reste paie des impôts pour payer ces salaires, leurs fonds de pension, leur parking, leur téléphone cellulaire, leur secrétaire…»