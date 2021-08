En cas de 4e vague | Le PLQ réclame un «passeport liberté»

Je suis d'accord . Arrêter avec l'argument qu'on crée 2 classes. Les non vaccinés mettent notre système de santé en péril ainsi que la vie de certains. Les 2 classes c'est celle qui suit la science et les autres. Comme les règles qui gère les 2 "classes" fumeurs/ non fumeurs. https://t.co/ov8D5YeqIJ