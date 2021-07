Élections fédérales | «Justin Trudeau souhaite une campagne courte»

«Il y a deux choses d’inévitables dans le paysage canadien, soit une autre vague de COVID-19 et des élections fédérales. Le projet de loi C-19, qui traitait des élections en temps de pandémie, est mort au feuilleton. Toutefois, devant le comité de la procédure et des affaires de la Chambre des communes, le directeur d’Élections Canada a dit qu’il préférait une campagne qui soit plus longue que les 36 jours minimums exigés par la loi, parce qu’en temps de pandémie, ce sera plus long [à organiser], notamment en raison du vote par la poste.»