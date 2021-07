Les États-Unis repoussent l’ouverture de leur frontière au Canada | «On espère que dans le prochain mois, ils changeront d’avis» - Jean Charest

«Tout ça nous rappelle une dure réalité des relations entre le Canada et les États-Unis. Peu importe qui est au gouvernement, les Américains ont leurs propres intérêts. Les démocrates, plus que les républicains, sont plus protectionnistes. Et M. Biden a beau être beaucoup plus ouvert et gentil avec le Canada, il va mettre en place des politiques qui sont dans l’intérêt des États-Unis. Et si ça fait l’affaire du Canada, tant mieux! C’est une super puissance»