Point de presse du ministre Dubé vendredi | Québec mettra-t-il en place un «concours vaccinal»?

Les journalistes ont été invités à une conférence de presse qui aura lieu vendredi au siège social de Loto-Québec.

Ce point de presse réunira le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, le ministre à l’Économie et responsable de Loto-Québec, Éric Girard, et le responsable de la campagne de vaccination au Québec, Daniel Paré.

Selon ce qu’a appris l’Agence QMI, Québec annoncerait la mise sur pied d’un «concours vaccinal» avec des prix à gagner et des dates de tirage afin de convaincre la population à se faire vacciner.

Cette loto-vaccin s’adresserait à tous les Québécois qui ont été vaccinés contre la COVID-19, peu importe leur âge.