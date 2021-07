Député nu en ligne à 2 reprises | «Qu’il ne vienne pas me dire que c’est parce qu’il était débordé par le travail»

«Entre vous et moi, ça vous est-tu arrivé souvent d’uriner dans une tasse parce que vous étiez stressé ou pressé? Voyons donc! C’est un manque de jugement. Qu’il ne vienne pas me dire que c’est parce qu’il était débordé par le travail! Je travaille à la radio et pendant les pauses publicitaires, je pars à courir et je m’en vais faire ce que j’ai à faire. Et ça me parle dans les oreilles en même temps que je parle au monde. Je ne me donne pas en exemple, mais jamais je n’aurais pensé devant Larry (le metteur en ondes) de faire pipi dans mon verre à café! Voyons donc!»