Coupable de 11 manquements déontologiques | «De toute évidence, la mairesse Sue Montgomery n’est pas à sa place»

«Cette épouvantable situation dure depuis un an et demi. La mairesse a installé un climat toxique à l’hôtel de ville. Elle est en guerre ouverte contre l’administration. Elle discrédite et insulte les fonctionnaires de l’arrondissement. Tout ça a fini par coûter des centaines de milliers de dollars aux contribuables. C’est un vrai scandale. De toute évidence, cette dame n’est pas à sa place. Elle s’obstine entre autres à maintenir sa cheffe de cabinet en poste, malgré un rapport interne qui soulève des problèmes de harcèlement psychologiques envers deux personnes. Mme Montgomery est aussi en conflit avec le contrôleur général de la ville. On s’attend à du leadership de la part d’une mairesse. […] Or, elle a failli de manière lamentable dans son rôle de leader politique. [...] C'est une histoire d'horreur.»