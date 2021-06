Dès lundi 28 juin | Tout le Québec passe en zone verte «bonifiée»

Comme le Québec a dépassé son objectif de vacciner 75% des 12 ans et plus avec une première dose, le gouvernement Legault annonce que toutes les régions du Québec passeront en zone verte «bonifiée» dès lundi 28 juin.

Lors de son point de presse, mardi, le premier ministre du Québec, François Legault, a confirmé que la situation sanitaire et la campagne de vaccination continuent de bien aller dans la province.

L’objectif de vacciner 75% des Québécois âgés de 12 ans et plus avec une première dose de vaccin contre la COVID-19 a même été dépassé. Il se situe maintenant à 80%.

Cela permet donc au gouvernement Legault de poursuivre ses assouplissements au niveau des mesures sanitaires :

Dès vendredi 25 juin

Les personnes qui ont reçu leurs deux doses de vaccin peuvent dorénavant se rassembler à l’intérieur d’une résidence sans avoir à porter de couvre-visage.

De plus, les festivals extérieurs peuvent maintenant accueillir 3500 personnes sans qu’elles soient obligées de demeurer assises à une place spécifique tout au long de l’événement.

Dès lundi 28 juin

François Legault a annoncé que tout le Québec passera en zone verte «bonifiée» avec l’accord de la Santé publique.

Les rassemblements privés dans les résidences pourront accueillir un maximum de 10 personnes.

Les rassemblements extérieurs, dans les cours arrière par exemple, pourront accueillir un maximum de 20 personnes.

À l’intérieur des bars et restaurants, on permettra à 10 personnes de manger à la même table. Et sur les terrasses, un maximum de 20 personnes par table sera permis.