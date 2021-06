Drainville | L'importance pour Québec de mieux protéger et exploiter son lithium

Dans l'une de ses dernières chroniques au micro de Paul Arcand, Bernard Drainville revenait sur l'importance pour le Canada et le Québec de mieux protéger et surtout de développer, dans leurs intérêts, le lithium et le graphite, des ressources naturelles stratégiques face à la concurrence chinoise.

Le lithium et le graphite sont nécessaires à la fabrication des batteries pour les véhicules électriques.