Bernard Drainville délaisse sa chronique politique au 98.5 | «Ça fait plus de quatre ans et près de 1000 chroniques, mine de rien»

« Paul, ç’a été un immense privilège de travailler avec toi. Ça fait plus de quatre ans et près de 1000 chroniques, mine de rien […] On a du fun à faire de la radio ensemble. Souvent, on discute à bâtons rompus et on met de côté ce qui avait été préparé. Ç’a été très plaisant… et ç’a été, je dirais, le défi le plus exigeant que j’ai connu en 25 ans dans le monde des médias. Cette chronique dure dix minutes, mais c'est sept heures de préparation pour moi... Je dois écouter mon corps, car c'est très exigeant. »