Don de 100 $ de Claire Samson au parti d’Éric Duhaime | «C’est ce qu’on appelle un suicide politique»

«C’est une femme indépendante d’esprit. Elle a même choisi comme attaché politique quelqu’un qui avait rejeté de la CAQ comme candidat. Mais quelle gaffe de sa part! Si elle voulait se faire sortir, elle devait le faire par la grande porte. Fallait qu’elle dise haut et fort pourquoi elle quitte. Il y a une méchante différence entre partir et se faire mettre dehors. En faisant ce don, elle se fait mettre dehors et se prive d’exprimer son message. Elle passe comme une indésirable, ce qu’elle était d’ailleurs depuis le début»