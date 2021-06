Possiblement pas plus de partisans au Centre Bell | «Quand les joueurs ont appris ça, ils étaient furieux»

«Ça se dirigeait vers une solution qui aurait rendu tout le monde heureux. Et il y a eu une chronique ce matin de Yves Boisvert dans le journal La Presse qui disait qu’il fallait séparer l‘État et le Canadien de Montréal. Et là, il paraît qu’à Québec, politiquement, ça s’est mis à les énerver incroyablement. Et là c’est en train de foirer. Il n’est plus question d’avoir des foules de 5000 personnes»