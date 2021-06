AstraZeneca et Moderna | Les Québécois peuvent maintenant devancer leur 2e dose

Les Québécois qui ont reçu une première dose de vaccin AstraZeneca et Moderna peuvent maintenant devancer leur rendez-vous pour leur deuxième dose.

C’est le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé qui en a fait l’annonce, mardi, lors de son point de presse.

Cette annonce est rendue possible grâce à la réception de doses additionnelles de vaccins Moderna et AstraZeneca.

Comment faire?

Ces Québécois peuvent dès maintenant se rendre sur le site de Clic Santé pour réduire l’intervalle entre leurs deux doses de 16 à 8 semaines, tout comme peuvent le faire les récipiendaires du vaccin de Pfizer.

Il suffit seulement de respecter le calendrier des groupes d’âge:

7 juin : 80 ans et plus

8 juin : 75 ans et plus

9 juin : 70 ans et plus

10 juin : 65 ans et plus

11 juin : 60 ans et plus

14 juin : 55 ans et plus

15 juin : 50 ans et plus

16 juin : 45 ans et plus

17 juin : 40 ans et plus

18 juin : 35 ans et plus

21 juin : 30 ans et plus

22 juin : 25 ans et plus

23 juin : 18 ans et plus

Vaccins reçus en pharmacie

Quant aux personnes qui ont reçu leur première dose de vaccin en pharmacie, elles peuvent également se rendre sur le site de Clic Santé pour obenir leur rendez-vous de deuxième dose.