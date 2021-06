Modification du rôle des policiers | «C'est une révolution»

«Le travail principal de ces policiers sera de s’investir et de travailler en amont, bien avant que la crise n’ait lieu. Environ 70 à 80% des appels au 911 sont des appels de détresse humaine. Donc, nos policiers passent environ deux heures pour chaque appel sur des problématiques de santé mentale, de dépendances ou de désorganisation. Et en moyenne, les policiers répondent à deux ou trois appels par jour. Il leur reste une heure de lunch et deux heures de patrouille. C’est à peine s’ils peuvent patrouiller. C’est pour ça qu’on dit que ce modèle ne fonctionne plus et qu’on réinvente la mission de la police parce qu’on réagit tout le temps. On veut travailler en amont avec les partenaires»