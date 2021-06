Enquête Mâchurer de l’UPAC | «Il est temps que ça finisse!» -Bernard Drainville

«La suite des choses pour l’UPAC à court terme ? Je pense que le patron devra nous dire ce qu’il advient de l’enquête Mâchurer sur le financement du Parti libéral et sur le rôle présumé joué par l’homme d’affaires Marc Bibeau et l’ex-premier ministre Jean Charest. Il est temps que ça finisse, même si ça ne me fait pas plaisir de le dire. Cette enquête est devenue un châtiment. On n’est pas loin de l’acharnement. Qu’on accuse ou qu’on ferme les livres!»