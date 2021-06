Abolition des bagarres au hockey québécois | Échauffourée verbale entre Enrico Ciccone et la ministre Isabelle Charest

Le député libéral et ancien joueur de la Ligue nationale de hockey, Enrico Ciccone, a réclamé, mercredi, l'interdiction des bagarres au hockey, notamment chez les jeunes de quinze ans et plus et chez les adultes.

Se faisant, il a accusé la ministre déléguée à l’Éducation et responsable des sports, Isabelle Charest, d’être «complice» des ligues québécoises qui tolèrent ces événements disgracieux.

La ministre Charest a répondu en allant d'une attaque contre l'ancien hockeyeur mieux connu pour ses poings que pour ses prouesses sur la glace.