Le Québec et la loi 21 au banc des accusés dans l'attentat de London | «Fichez-nous la paix un peu» -Bernard Drainville

« Un peu plus et la loi 21 du Québec était responsable de l'attentat de London. T'as juste le goût de dire: ça va faire là. Ça ne vous tenterait pas de vous regarder un peu dans le miroir au lieu de pelleter ça dans notre cour? (...) J'ai le goût de dire à ces journalistes: si tu veux aller sur le terrain socio-démographique pour expliquer l'attentat de London, peut-être que c'est à London que tu devrais regarder. Faites votre examen de conscience et fichez-nous la paix un peu. »