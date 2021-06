Dès aujourd'hui | Montréal et Laval sont en zone orange

Les villes de Montréal et Laval passent au palier d'alerte orange dès lundi.

Cela permettra donc aux élèves de secondaire 4 et 5 de retourner à l’école à temps plein en présentiel.

De plus, les restaurateurs pourront rouvrir leur salle à manger et les propriétaires de gyms pourront accueillir à nouveau des clients.

Les MRC de Kamouraska, Rivière-du-Loup, Témiscouata et Les Basques, dans le Bas-Saint-Laurent, les MRC de Montmagny, L'Islet, Robert-Cliche et Beauce-Sartigan, en Beauce, et la MRC du Granit, en Estrie, passent également au palier d’alerte orange.

Zones vertes

Quatre régions passent aussi en zone verte, soit l'Abitibi-Témiscamingue, la Côte-Nord, la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et le Nord-du-Québec.