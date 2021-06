La chanteuse Jacynthe en politique | Plus difficile à avoir en entrevue que Valérie Plante

Alors que l’ex-chanteuse Jacynthe Millette-Bilodeau, qui a été connue dans les années 1990 pour sa chanson Give It Up en plus de sa participation à l’animation de La vie rurale, a décidé de se lancer en politique municipale à Laval, le journaliste Hugo Meunier d’Urbania a décidé de faire un portrait de sa candidature.

Alors que l'équipe de communication de la candidate aurait dû, règle générale, tenter d’organiser le tout relativement simplement; c’est plutôt dans un dédale complexe que le journaliste s’est retrouvé et il a fait le bonheur de ses abonnés en partageant cette saga sur les réseaux sociaux cette semaine.

Il en discutait justement vendredi au micro de Patrick Lagacé.