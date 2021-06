Drainville | Le compromis à venir du Dr Arruda à Québec et le retour de «Monsieur Baboune» à Montréal

« Il ne s'est pas engagé trop, trop M. Arruda. Il dit: on va refaire les calculs. Il n'a pas le choix d'arriver avec une nouvelle proposition. Est-ce qu'il va bouger seulement sur les cérémonies de graduation et de remises de diplômes en permettant aux parents d'y être et il ne bouge pas sur les bals ou est-ce qu'il bouge sur les deux et s'il bouge sur les bals, il bouge comment? Est-ce que c'est juste en extérieur? C'est ça qui va être intéressant. »