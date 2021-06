Parcs de Montréal | Devrait-on y interdire la consommation d’alcool après 20 h?

«Les parcs sont depuis un an les seuls et uniques lieux de socialisation permis. Donc, on ne va pas priver les Montréalais en disant qu’après 20 h, il n’y a plus d’alcool. Une règle qui existe depuis 30 ans. On ne va pas revenir en arrière. Mais on ne va pas pénaliser les gens, dont les familles qui vont dans les parcs pour pouvoir socialiser ou prendre un verre entre amis. On en a bien besoin pour notre santé mentale»